"Ci giocheremo quella carta". Clamoroso disastro di Arisa dalla Toffanin, spoiler rovinoso: cala il gelo a Mediaset (Di sabato 24 aprile 2021) Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo nella puntata in onda su Canale 5 oggi, sabato 24 aprile, ecco una nervosissima Arisa. Già, la tensione è alle stelle in vista della puntata del serale di Amici di oggi, il sesto appuntamento di questa stagione. Nella puntata al ballottaggio sono finiti Deddy, Samuele e Raffaele. Ad abbandonare la Scuola è stato quest'ultimo e il suo nome sarà comunicato in casetta. Ma il punto è che a Verissimo Arisa è incappata in un Clamoroso spoiler, spiegando che si esibirà con Alessandro. E ancora ha anticipato che si scatenerà una polemica sulla durata della performance che, stando alle anticipazioni di Amici, durerà il doppio rispetto alle normali esibizioni. "Oggi per me è una giornata molto importante, perché mi devo esibire con Alessandro. Ci ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 aprile 2021) Ospite di Silviaa Verissimo nella puntata in onda su Canale 5 oggi, sabato 24 aprile, ecco una nervosissima. Già, la tensione è alle stelle in vista della puntata del serale di Amici di oggi, il sesto appuntamento di questa stagione. Nella puntata al ballottaggio sono finiti Deddy, Samuele e Raffaele. Ad abbandonare la Scuola è stato quest'ultimo e il suo nome sarà comunicato in casetta. Ma il punto è che a Verissimoè incappata in un, spiegando che si esibirà con Alessandro. E ancora ha anticipato che si scatenerà una polemica sulla durata della performance che, stando alle anticipazioni di Amici, durerà il doppio rispetto alle normali esibizioni. "Oggi per me è una giornata molto importante, perché mi devo esibire con Alessandro. Ci ...

Advertising

nikko996 : @DS1005327866 @amantecnologia Da quello che ho capito (nel caso qualcuno mi corregga) fino a ora abbiamo giocato su… - homewithlliam : @sergeeej21 @OfficialSSLazio se i partenopei giocano con quella nuova allora noi giocheremo con quella verde credo - albeedj : @papavanbasten Finché continua a far giocare quella merda di Krunic giocheremo sempre in 10 - rimaneilmilan : Ecco... già leggo un po' di cose che non mi piacciono in giro. Io voglio che i ragazzi centrino comunque almeno il… - matteobast : @orahounbelnick Io non so se giocheremo in Europa League ma sapevo per certo che con il viticoltore e quella campag… -