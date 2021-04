Calcio: Pirlo, 'Chiesa non convocato, non ha ancora recuperato' (Di sabato 24 aprile 2021) Roma, 24 apr. (Adnkronos) - "Chiesa non sarà tra i convocati perché non ha ancora recuperato". Lo ha annunciato l'allenatore della Juventus, Andrea Pirlo, in conferenza stampa alla vigilia della partita con la Fiorentina dove il figlio d'arte sarebbe stato il grande ex. Pirlo non ha escluso la presenza di Ramsey che "l'altro giorno è entrato bene e potrebbe giocare", mentre su Morata ha detto: "Sta bene , ci ha dato tanto quest'anno e potrà darci molto anche in futuro". Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 aprile 2021) Roma, 24 apr. (Adnkronos) - "non sarà tra i convocati perché non ha". Lo ha annunciato l'allenatore della Juventus, Andrea, in conferenza stampa alla vigilia della partita con la Fiorentina dove il figlio d'arte sarebbe stato il grande ex.non ha escluso la presenza di Ramsey che "l'altro giorno è entrato bene e potrebbe giocare", mentre su Morata ha detto: "Sta bene , ci ha dato tanto quest'anno e potrà darci molto anche in futuro".

