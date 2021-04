Amici 20, Arisa svela il retroscena: “E’ tutto show, ecco la verità” – FOTO (Di sabato 24 aprile 2021) Arisa è stata ospite di Verissimo, oggi sabato 24 aprile, e ha parlato a lungo di Amici 20: della sua esperienza come insegnante, di quando ha provato ad entrare come… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 24 aprile 2021)è stata ospite di Verissimo, oggi sabato 24 aprile, e ha parlato a lungo di20: della sua esperienza come insegnante, di quando ha provato ad entrare come… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it.

Advertising

pascalpanico : RT @Affaritaliani: Cuccarini-Arisa da Amici di Maria a Verissimo, e le lacrime per Pippo Baudo - Licia1981 : RT @pamesposto: Vogliamo @CristinaDAvena ospite per cantare #occhidigatto. Porterebbe #energia e #adrenalina pura!!!! @AmiciUfficiale @anna… - Affaritaliani : Cuccarini-Arisa da Amici di Maria a Verissimo, e le lacrime per Pippo Baudo - MarjoryMonfrini : @kissmeunderthe7 @V108965981 @Onefire95582124 @mariagiuliaeva1 @itsnottheend28 Ma tu guardi amici o quark, la Pepar… - arisa_we : RT @arisa_we: Ma Arisa che fa pubblicità all'album di Michele Bravi su Verissimo? Rosalba, sei preziosa #arisa #michelebravi #verissimo #am… -