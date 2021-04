Superlega, Perez: 'Il calcio è ferito. Molti club falliranno' (Di venerdì 23 aprile 2021) MADRID (Spagna) - " La Superlega va sia contro ai campionati nazionali che alla meritocrazia? Né l'una né l'altra cosa sono vere, ma tutto è stato manipolato ". Nell'anteprima di un'intervista ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 23 aprile 2021) MADRID (Spagna) - " Lava sia contro ai campionati nazionali che alla meritocrazia? Né l'una né l'altra cosa sono vere, ma tutto è stato manipolato ". Nell'anteprima di un'intervista ...

Advertising

forumJuventus : Florentino Perez: 'Non siamo riusciti a spigare bene il progetto #SuperLega, sono deluso ma ne riparleremo insieme… - Agenzia_Ansa : #Superlega, Perez: 'Juventus e Milan non hanno lasciato. Il progetto è in stand-by, ma la società esiste ancora' - DiMarzio : LIVE | Florentino Perez a El Larguero: 'Lavoravamo al progetto #Superlega da tre anni, forse non siamo riusciti a s… - TheGreatGrey2 : RT @MatteoPrencipe7: Ci aspetta una calda estate. Ho la sensazione che siamo solo all’inizio di una lunga battaglia. Florentino Perez: '… - Esmeralda_pa21 : RT @CellaVinaria10: Per non farsi influenzare, integratore vitamina C. #SuperLegue #SuperLega #CeferinOut #Juve #Perez #Agnelli https://t.c… -