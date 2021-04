Novara, la prof si rifiuta di indossare la mascherina in classe: sospesa fino a giugno (Di venerdì 23 aprile 2021) Novara, 23 apr — Primi effetti della sorveglianza diffusa richiesta dalle sempre più contorte norme anti-contagio, con studenti e genitori e presidi chiamati a sostituirsi alle forze dell’ordine e a vigilare sul rispetto di decreti-legge e Dpcm: a farne le spese, in questo caso, un’insegnante del licelo Antonelli di Novara, la quale più volte si sarebbe rifiutata di indossare la mascherina in classe durante le ore di lezione. sospesa la prof che non indossava la mascherina in classe A settembre addirittura erano intervenuti i carabinieri fuori dalla scuola. Ed ora arriva pure la sospensione, nel corso di un procedimento disciplinare aperto dalla dirigente scolastica, nelle more del ritorno degli studenti in ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 23 aprile 2021), 23 apr — Primi effetti della sorveglianza diffusa richiesta dalle sempre più contorte norme anti-contagio, con studenti e genitori e presidi chiamati a sostituirsi alle forze dell’ordine e a vigilare sul rispetto di decreti-legge e Dpcm: a farne le spese, in questo caso, un’insegnante del licelo Antonelli di, la quale più volte si sarebbeta dilaindurante le ore di lezione.lache non indossava lainA settembre addirittura erano intervenuti i carabinieri fuori dalla scuola. Ed ora arriva pure la sospensione, nel corso di un procedimento disciplinare aperto dalla dirigente scolastica, nelle more del ritorno degli studenti in ...

