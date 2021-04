Canottaggio, al via la Coppa del Mondo a Zagabria: presenti solo due barche italiane (Di venerdì 23 aprile 2021) Tutto pronto per la prima tappa del circuito di Coppa del Mondo di World Rowing, che da venerdì 30 aprile a domenica 2 maggio andrà in scena a Zagabria. Sullo Jarun, campo di regata della capitale croata, saranno sono due le imbarcazioni italiane presenti. La maggior parte degli azzurri ha infatti nel mirino l’evento di Lucerna (Svizzera) in programma tra circa un mese, che metterà a disposizione gli ultimi pass olimpici. Ai nastri di partenza ci sarà il doppio maschile di Nicolò Carucci (Gavirate) e Luca Chiumento (Fiamme Gialle-SC Padova), che dovrà fare i conti con 19 avversari molto agguerriti, tra cui i francesi Boucheron e Androdias campioni d’Europa. Presente anche il quattro senza femminile di Chiara Ondoli (CC Aniene), Alessandra Patelli (SC Padova), Kiri Tontodonati (Fiamme Oro-CUS Torino) e ... Leggi su sportface (Di venerdì 23 aprile 2021) Tutto pronto per la prima tappa del circuito dideldi World Rowing, che da venerdì 30 aprile a domenica 2 maggio andrà in scena a. Sullo Jarun, campo di regata della capitale croata, saranno sono due le imbarcazioni. La maggior parte degli azzurri ha infatti nel mirino l’evento di Lucerna (Svizzera) in programma tra circa un mese, che metterà a disposizione gli ultimi pass olimpici. Ai nastri di partenza ci sarà il doppio maschile di Nicolò Carucci (Gavirate) e Luca Chiumento (Fiamme Gialle-SC Padova), che dovrà fare i conti con 19 avversari molto agguerriti, tra cui i francesi Boucheron e Androdias campioni d’Europa. Presente anche il quattro senza femminile di Chiara Ondoli (CC Aniene), Alessandra Patelli (SC Padova), Kiri Tontodonati (Fiamme Oro-CUS Torino) e ...

