Soldini e Maserati Multi 70 conquistano il Record della Manica

Maserati Multi 70 e Giovanni Soldini trionfano nel duello contro il MOD 70 di Peter Cunningham PowerPlay e conquistano il Record della Manica. Partiti da Cowes (UK) alle 9:13:40 GMT, hanno tagliato il traguardo al largo di Dinard (FR) alle 13:44:29 GMT, percorrendo 138 miglia in 4 ore, 30 minuti e 49 secondi, con una velocità media di 30,59 nodi: neanche 4 minuti in meno del rivale PowerPlay, che conclude la prova con un tempo di 4 ore, 34 minuti e 6 secondi. Il Team italiano migliora di 18 minuti il tempo stabilito nel 2015 da Lloyd Thornburg e Brian Thompson a bordo di Phaedo3. I tempi di percorrenza sono stati raccolti dai due equipaggi in gara, dovranno essere ratificati dal World Sailing Speed Racing Council.

