Serie A, oggi e un anno fa: classifiche a confronto dopo la trentaduesima giornata (Di giovedì 22 aprile 2021) Va in archivio anche la trentaduesima giornata del campionato Serie A 2020/2021 e si può pensare di fare un nuovo confronto con l’anno scorso. Tante squadre, infatti, hanno guadagnato punti rispetto a un anno fa, molte però ne hanno persi. Andiamo dunque a scoprire quali siano i principali cambiamenti: ecco quindi le classifiche a confronto dopo la trentaduesima giornata di Serie A e come queste cambiano oggi rispetto a un anno fa. CLASSIFICA Serie A 2020-21 dopo 32 GIORNATE Inter 76 (+8) Milan 66 (+16) Atalanta 65 (-2) Juventus 65 (-11) Napoli 63 (+11) Lazio 58 (-10) *una partita in ... Leggi su sportface (Di giovedì 22 aprile 2021) Va in archivio anche ladel campionatoA 2020/2021 e si può pensare di fare un nuovocon l’scorso. Tante squadre, infatti, hguadagnato punti rispetto a unfa, molte però ne hpersi. Andiamo dunque a scoprire quali siano i principali cambiamenti: ecco quindi leladiA e come queste cambianorispetto a unfa. CLASSIFICAA 2020-2132 GIORNATE Inter 76 (+8) Milan 66 (+16) Atalanta 65 (-2) Juventus 65 (-11) Napoli 63 (+11) Lazio 58 (-10) *una partita in ...

