Perseguita e minaccia la ex compagna | arrestato e costretto ai domiciliari

Un 26enne di origini senegalesi, è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Monterotondo, su disposizione del Tribunale di Roma. Gli arresti domiciliari Al 26enne, da tempo residente nel capoluogo eretino, è stata sostituita la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa, con quella degli arresti domiciliari. Il provvedimento è scaturito dalla violazione dell'obbligo imposto dal Giudice di non avvicinarsi alla sua ex compagna, che da tempo Perseguitava con minacce e violenze. L'uomo è stato posto agli arresti domiciliari, quale misura di aggravamento per il reato di violenza di genere, per scongiurare che possa circolare liberamente e riavvicinarsi alla vittima.

