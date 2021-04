Non c’è Recovery senza concorrenza (Di giovedì 22 aprile 2021) E se nel piano nazionale per la ripresa, il Pnrr (ma nessuno usa davvero l’acronimo), ci fossero cose più importanti della lista delle opere e di quella degli investimenti e dell’elenco degli interventi e della quantità di miliardi che spetta a ciascuno di essi? Non si tratta di fare gli snob ed è noto, e anche giusto, che ci saranno fino all’ultimo minuto legittime battaglie di potere per spostare impegni finanziari da un progetto a un altro e altrettanto legittime, e democraticamente fondate, sfide per trascinare dentro al piano iniziative da cui arrivano vantaggi per alcuni territori e non per altri. Tutto questo c’è e merita di essere seguito e commentato. Ma un lascito di questa stagione ci sembra più interessante e potrebbe avere effetti durevoli e diffusi. Perché il piano nazionale, se si vuole portarlo a destinazione, comporta, e richiede, cambiamenti che valgono come una ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 22 aprile 2021) E se nel piano nazionale per la ripresa, il Pnrr (ma nessuno usa davvero l’acronimo), ci fossero cose più importanti della lista delle opere e di quella degli investimenti e dell’elenco degli interventi e della quantità di miliardi che spetta a ciascuno di essi? Non si tratta di fare gli snob ed è noto, e anche giusto, che ci saranno fino all’ultimo minuto legittime battaglie di potere per spostare impegni finanziari da un progetto a un altro e altrettanto legittime, e democraticamente fondate, sfide per trascinare dentro al piano iniziative da cui arrivano vantaggi per alcuni territori e non per altri. Tutto questo c’è e merita di essere seguito e commentato. Ma un lascito di questa stagione ci sembra più interessante e potrebbe avere effetti durevoli e diffusi. Perché il piano nazionale, se si vuole portarlo a destinazione, comporta, e richiede, cambiamenti che valgono come una ...

