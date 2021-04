Morto il mago Aramis: addio al maestro di Silvan, grave lutto (Di giovedì 22 aprile 2021) All’età di 100 anni compiuti, è nel mondo della magia. (screenshot video)Un gravissimo lutto ha colpito il mondo della magia: se n’è andato Alfredo Oronti, in arte mago Aramis, che lo scorso 31 luglio aveva compiuto 100 anni. Il decesso a Lendinara, in provincia di Rovigo. L’uomo era molto noto nella zona, non solo per le sue doti di mago, ma anche perché era l’ultimo partigiano lendinarese della brigata Alberto Mario. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Denise Pipitone e Mauro Romano: cosa hanno in comune i 2 bambini scomparsi Il decesso è avvenuto qualche ora fa e il mago lascia nel dolore i suoi cari: la moglie Teresa Fernanda Rovere, la figlia Sandra, i nipoti Stefano e Silvia. Classe 1920, per il suo 100esimo compleanno, Alfredo Oronti aveva ricevuto l’omaggio del sindaco Luigi ... Leggi su ck12 (Di giovedì 22 aprile 2021) All’età di 100 anni compiuti, è nel mondo della magia. (screenshot video)Un gravissimoha colpito il mondo della magia: se n’è andato Alfredo Oronti, in arte, che lo scorso 31 luglio aveva compiuto 100 anni. Il decesso a Lendinara, in provincia di Rovigo. L’uomo era molto noto nella zona, non solo per le sue doti di, ma anche perché era l’ultimo partigiano lendinarese della brigata Alberto Mario. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Denise Pipitone e Mauro Romano: cosa hanno in comune i 2 bambini scomparsi Il decesso è avvenuto qualche ora fa e illascia nel dolore i suoi cari: la moglie Teresa Fernanda Rovere, la figlia Sandra, i nipoti Stefano e Silvia. Classe 1920, per il suo 100esimo compleanno, Alfredo Oronti aveva ricevuto l’omaggio del sindaco Luigi ...

