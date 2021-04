LIVE Ginnastica artistica, Europei 2021 in DIRETTA: Macchini e De Rosa alle 14.00. Bartolini show al corpo libero (Di giovedì 22 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PRIMA SUDDIVISIONE CON Bartolini E PATRON 13.15 Carlo Macchini sarà dunque nella seconda rotazione con il suo esercizio alla sbarra, uno dei più attesi di giornata e sulla carta degno di medaglia. Si esibirà attorno alle 14.50. Per il cavallo con maniglie di Edoardo De Rosa bisognerà attendere le 15.40 circa. 13.10 L’Italia partirà alle parallele pari con Edoardo De Rosa e Lorenzo Casali. Il lombardo punterà tanto sul cavallo ma ha un ottimo esercizio anche sugli staggi. Il marchigiano inizia la sua avventura sul giro completo. Si partirà alle ore 14.00. 12.45 Si ripartirà alle ore 14.00 con la seconda suddivisione. In gara anche Carlo ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA PRIMA SUDDIVISIONE CONE PATRON 13.15 Carlosarà dunque nella seconda rotazione con il suo esercizio alla sbarra, uno dei più attesi di giornata e sulla carta degno di medaglia. Si esibirà attorno14.50. Per il cavallo con maniglie di Edoardo Debisognerà attendere le 15.40 circa. 13.10 L’Italia partiràparle pari con Edoardo Dee Lorenzo Casali. Il lombardo punterà tanto sul cavallo ma ha un ottimo esercizio anche sugli staggi. Il marchigiano inizia la sua avventura sul giro completo. Si partiràore 14.00. 12.45 Si ripartiràore 14.00 con la seconda suddivisione. In gara anche Carlo ...

