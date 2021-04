Denise Pipitone | Piera Maggio | «Anna Corona era infatuata di me» VIDEO

Leggi su cityroma

(Di giovedì 22 aprile 2021) La mamma ditorna a Chi l’ha visto e sgancia una bomba inaspettata su: la ex del marito, secondo le dichiarazioni, in passato sarebbe statadi! Una rivelazione shock, che apre degli scenari e delle ipotesi sul movente mai considerati. Scopriamo le dichiarazioni integrali… Leggi anche: Perchési chiamae non Pulizzi? Chi è suo padre? Chi è suo fratello Kevin? Chi l’ha visto,«Sta venendo fuori lo schifo» Ai microfoni di Chi l’ha visto,ha deciso di levarsi qualche ”sassolino” dalla scarpa e ha rivelato i numerosi ”buchi neri” nel caso della scomparsa della figlia ...