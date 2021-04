Covid, Giani: 1.041 nuovi contagi, oggi 22 aprile in Toscana. Tasso positivi 4,26% (Di giovedì 22 aprile 2021) Sono 1.041 i nuovi casi di contagio da Coronavirus registrati nelle 24 ore in Toscana su 24.439 test, di cui 13.896 tamponi molecolari e 10.543 test rapidi. Il Tasso dei nuovi positivi è 4,26. Il dato dei contagi è superiore a ieri quando erano stati censiti 936 nuovi casi su 25.175 test, e un Tasso del 3,72% L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 22 aprile 2021) Sono 1.041 icasi dio da Coronavirus registrati nelle 24 ore insu 24.439 test, di cui 13.896 tamponi molecolari e 10.543 test rapidi. Ildeiè 4,26. Il dato deiè superiore a ieri quando erano stati censiti 936casi su 25.175 test, e undel 3,72% L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Covid, Giani: 1.041 nuovi contagi, oggi 22 aprile in Toscana. Tasso positivi 4,26% - elezanini : Coprifuoco Covid, Giani è per le 23 - LivornoPress : Covid Toscana, Giani: 'I positivi sono 1.041'. I nuovi casi continuano ad aumentare - infoiteconomia : Covid, Giani fa il punto sui vaccini: 'Ne arrivano solo 120mila a settimana' - corgi_lover : RT @TgrRaiToscana: Tra poco a #BuongiornoRegione: C'è attesa per le nuove misure anticovid allo studio del governo. Che resti zona arancion… -