Salvini non si è schierato con la polizia americana dopo la sentenza per l’omicidio di George Floyd (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il 21 aprile 2021 su Twitter è stato pubblicato un post in cui si legge: «Salvini ha appena rilasciato un intervista al BBC in cui dichiara: Sempre dalla parte delle forze dell’ordine della polizia americana. #GeorgeFloyd». Si tratta di una notizia falsa. Il riferimento del tweet è all’esito del processo che ha avuto luogo a Minneapolis per la morte di George Floyd, afroamericano deceduto al termine di una lunga agonia durante un’operazione di arresto condotta dalla polizia di Minneapolis. Alle ore 23:10 italiane di martedì 20 aprile, la giuria ha raggiunto un verdetto di colpevolezza per tutti e tre i capi di imputazione che vedevano coinvolto l’ex agente di polizia Derek Chauvin: omicidio involontario di secondo grado, ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il 21 aprile 2021 su Twitter è stato pubblicato un post in cui si legge: «ha appena rilasciato un intervista al BBC in cui dichiara: Sempre dalla parte delle forze dell’ordine della. #». Si tratta di una notizia falsa. Il riferimento del tweet è all’esito del processo che ha avuto luogo a Minneapolis per la morte di, afroamericano deceduto al termine di una lunga agonia durante un’operazione di arresto condotta dalladi Minneapolis. Alle ore 23:10 italiane di martedì 20 aprile, la giuria ha raggiunto un verdetto di colpevolezza per tutti e tre i capi di imputazione che vedevano coinvolto l’ex agente diDerek Chauvin: omicidio involontario di secondo grado, ...

