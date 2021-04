Pensioni di maggio 2021 pagate in anticipo: le date per il ritiro alle Poste (Di mercoledì 21 aprile 2021) Anche per il mese di maggio Poste pagherà in anticipo le Pensioni. A partire da lunedì 26 aprile arriveranno gli accrediti per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution. I titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare i contanti da oltre 7.000 L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 21 aprile 2021) Anche per il mese dipagherà inle. A partire da lunedì 26 aprile arriveranno gli accrediti per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di unapay Evolution. I titolari di carta Postamat, Carta Libretto o dipay Evolution potranno prelevare i contanti da oltre 7.000 L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

PalermoToday : Pensioni, anche il pagamento di maggio arriva in anticipo: il calendario completo - romatoday : Pensioni, anche il pagamento di maggio arriva in anticipo: il calendario completo - Today_it : Pensioni, anche il pagamento di maggio arriva in anticipo: il calendario completo - InterNapoli : Anche nel mese di #maggio sarà anticipato il pagamento delle #pensioni, pubblicato il nuovo #calendario - RosalbaMallamo : RT @FnpCisl: Anche per il mese di #maggio è stato disposto il pagamento anticipato delle #pensioni da parte di Poste Italiane, a partire ????… -