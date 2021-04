Milan-Sassuolo | rossoneri imbattuti da nove partite contro i neroverdi

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Quasi tutto pronto al fischio d'inizio di, match valido per la 32^ giornata di Serie A. Ultimi precedenti positivi per il Diavolo

Commenta per primo(4 - 2 - 3 - 1): Donnaumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Dalot; Kessie, Meité; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Leao,.(4 - 2 - 3 - 1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos; ...(Inter), Ibrahimovic (), Insigne (Napoli) 13 gol: Zapata (Atalanta), Joao Pedro (Cagliari), Berardi () 12 gol: Belotti (Torino) 11 gol: Destro (Genoa), CaputoLIVE Milan-Sassuolo, aggiornamenti in diretta sulla partita valida per la 32a giornata di Serie A con calcio d'inizio fissato alle 18:30 ...Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Milan. Le sue dichiarazioni. SUPER LEAGUE – «La posizione di De Zerbi è giusta.