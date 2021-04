In The Resident 4 un addio sconvolge tutti: Shaunette Rene?e Wilson lascerà la serie? (Di mercoledì 21 aprile 2021) The Resident 4 si avvia verso il finale di stagione e si prepara a sconvolgere tutti con un addio che nessuno si sarebbe mai aspettato I rumors circolano da qualche giorno, da quando abbiamo lasciato questo personaggio davanti ad una decisione importante e, a quando pare, tutto è già stato deciso proprio per volere della sua attrice, ma di chi stiamo parlando? Il medical drama è tornato in onda qualche ora fa negli Usa con la straziante conferma che Mina Okafor lascerà Atlanta per tornare in Nigeria mentre sui social l’amata attrice Shaunette Renée Wilson ha annunciato che questa sua partenza sarà un suo addio alla serie. Con un post pubblicato su Instagram la nostra protagonista ha spiegato di aver chiesto agli autori di uscire di ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 21 aprile 2021) The4 si avvia verso il finale di stagione e si prepara arecon unche nessuno si sarebbe mai aspettato I rumors circolano da qualche giorno, da quando abbiamo lasciato questo personaggio davanti ad una decisione importante e, a quando pare, tutto è già stato deciso proprio per volere della sua attrice, ma di chi stiamo parlando? Il medical drama è tornato in onda qualche ora fa negli Usa con la straziante conferma che Mina OkaforAtlanta per tornare in Nigeria mentre sui social l’amata attriceRenéeha annunciato che questa sua partenza sarà un suoalla. Con un post pubblicato su Instagram la nostra protagonista ha spiegato di aver chiesto agli autori di uscire di ...

Advertising

BottaroPicanco : @doncatqmm The resident e new Amsterdan (N sei se escrevi certo) - rita_is_a_pengu : @darthskwlkeer io che la conosco per the resident - loveyoumore968 : Comunque ho ripreso a guardare the resident. Anche qui fanno molto i medici, ma attraverso Nic si vede comunque dav… - IldiariodiJess : Ore 23:38 ho l’ansia che fa sali e scendi da circa quattro ore. Non riesco a dormire e quindi mi sto guardando una… - michvlem : moots ditemi che qualcuno di voi ha visto the resident vi prego -