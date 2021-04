Il Comune di Bergamo dà il via a politiche per le pari opportunità (Di mercoledì 21 aprile 2021) Azioni positive. È questo il tema della delibera approvata in Giunta che tratta delle buone prassi da applicare all’interno del Comune di Bergamo per cercare di contribuire ad azzerare il gap lavorativo tra gli uomini e le donne dipendenti dell’amministrazione. Un piano triennale 2021-2023 che ha l’obiettivo di creare le stesse condizioni lavorative indipendentemente dal genere e di permettere le stesse possibilità. “Queste azioni hanno lo scopo di colmare il gap tra uomini e donne nel mercato del lavoro – spiega l’assessora alle pari opportunità Marzia Marchesi – Molto spesso quando si parla di pari opportunità ed azioni positive ci sono persone che insistono a sostenere che, in realtà, non esista uno squilibrio di genere e che sia, invece, più opportuno fare un discorso sulla ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 21 aprile 2021) Azioni positive. È questo il tema della delibera approvata in Giunta che tratta delle buone prassi da applicare all’interno deldiper cercare di contribuire ad azzerare il gap lavorativo tra gli uomini e le donne dipendenti dell’amministrazione. Un piano triennale 2021-2023 che ha l’obiettivo di creare le stesse condizioni lavorative indipendentemente dal genere e di permettere le stesse possibilità. “Queste azioni hanno lo scopo di colmare il gap tra uomini e donne nel mercato del lavoro – spiega l’assessora alleMarzia Marchesi – Molto spesso quando si parla died azioni positive ci sono persone che insistono a sostenere che, in realtà, non esista uno squilibrio di genere e che sia, invece, più opportuno fare un discorso sulla ...

