Buongiorno, mamma!: numero puntate, cast, location, repliche, trama (Di mercoledì 21 aprile 2021) Da mercoledì 21 aprile su Canale 5 la nuova serie tv prodotta da Lux Vide con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di mercoledì 21 aprile 2021) Da mercoledì 21 aprile su Canale 5 la nuova serie tv prodotta da Lux Vide con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

AmiciUfficiale : L’attesa è finalmente finita! Da stasera alle 21.20 su Canale 5 inizia la nuova fiction “Buongiorno, mamma!” con pr… - QuiMediaset_it : Al via in prima serata su #Canale5 #BuongiornoMamma, il family drama che vede protagonista #RaoulBova… - SilviaKin92 : Anche se so che @RossEleven vedrà #chilhavisto glielo faccio comunque presente Io guarderò forse #Ulisse stasera o… - lapresielapagai : Hanno passato la pubblicità di una fiction su Canale 5 che dal trailer sembra una via di mezzo tra 'Io vi troverò'… - fanIfanit : RT @CinguettaTV: 3 curiosità su BUONGIORNO, MAMMA!! ?? - scrivere se 'buongiorno mamma' è il continuo di 'svegliati amore mio' vi assicuro c… -