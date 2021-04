Pass verde per spostarsi, la misura nella bozza del nuovo dl covid (Di martedì 20 aprile 2021) Avrà una durata di sei mesi per i vaccinati e i guariti e di 48 ore per chi si sottoporrà a test antigenico o molecolare con esito negativo. Il nome ufficiale è “certificazione verde” e di fatto sarà un Pass, cartaceo o digitale, che consentirà gli spostamenti anche tra regioni arancioni o rosse. Chi lo falsifica rischia anche il carcere. E’ questa la principale novità presente nella bozza del nuovo decreto legge, regolamentata dall'articolo 10 del provvedimento che nelle prossime ore sara' discusso in consiglio dei ministri.Come funziona il PassLa certificazione verrà rilasciata già alla somministrazione della prima dose del vaccino. Sarà in formato cartaceo o digitale e verrà compilata dalla struttura presso la quale viene effettuata la vaccinazione. Nel documento, che confluirà poi ... Leggi su tg24.sky (Di martedì 20 aprile 2021) Avrà una durata di sei mesi per i vaccinati e i guariti e di 48 ore per chi si sottoporrà a test antigenico o molecolare con esito negativo. Il nome ufficiale è “certificazione” e di fatto sarà un, cartaceo o digitale, che consentirà gli spostamenti anche tra regioni arancioni o rosse. Chi lo falsifica rischia anche il carcere. E’ questa la principale novità presentedeldecreto legge, regolamentata dall'articolo 10 del provvedimento che nelle prossime ore sara' discusso in consiglio dei ministri.Come funziona ilLa certificazione verrà rilasciata già alla somministrazione della prima dose del vaccino. Sarà in formato cartaceo o digitale e verrà compilata dalla struttura presso la quale viene effettuata la vaccinazione. Nel documento, che confluirà poi ...

Advertising

tuttoway : RT @SkyTG24: Pass verde per spostarsi, la misura nella bozza del nuovo dl covid - SkyTG24 : Pass verde per spostarsi, la misura nella bozza del nuovo dl covid - infoitinterno : In Italia ritorna il colore giallo, e arriva un pass verde per spostarsi ovunque - cettinanicotina : RT @ilriformista: Il governo introduce la certificazione verde dal 26 aprile per gli spostamenti tra regioni - lavocedelne : ‘Green Pass’, spostamenti tra regioni, zona gialla e scuola: ecco la bozza del nuovo decreto… -