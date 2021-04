LIVE Novara-Conegliano 20-16 Finale A1 volley in DIRETTA: Bosetti trascina le sue nel primo set! (Di martedì 20 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione del match 20-16 Invasione a rete di Adams, Santarelli non è contento e chiama time-out. 19-16 Diagonale di Daalderop, non può nulla in difesa De Gennaro. Sylla lascia il campo ad Adams. 18-16 Il pallonetto di Sylla viene murato da Smarzek, break per Novara. 17-16 Chirichella passa al centro. 16-16 Paola non sbaglia due volte di fila. 16-15 Muro pauroso di Dsalderop su Egonu, che ha chiuso troppo il colpo. 15-15 Si fa perdonare immediatamente il capitano di Novara e della nostra nazionale. 14-15 Non passa il primo tempo di Chirichella, che viene murata dal nastro. 14-14 Smarzek colpisce l’antenna e sciupa una possibilità di break. 14-13 primo ace del match di Hancock, l’americana si dimostra sempre un’arma fondamentale per ... Leggi su oasport (Di martedì 20 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPresentazione del match 20-16 Invasione a rete di Adams, Santarelli non è contento e chiama time-out. 19-16 Diagonale di Daalderop, non può nulla in difesa De Gennaro. Sylla lascia il campo ad Adams. 18-16 Il pallonetto di Sylla viene murato da Smarzek, break per. 17-16 Chirichella passa al centro. 16-16 Paola non sbaglia due volte di fila. 16-15 Muro pauroso di Dsalderop su Egonu, che ha chiuso troppo il colpo. 15-15 Si fa perdonare immediatamente il capitano die della nostra nazionale. 14-15 Non passa iltempo di Chirichella, che viene murata dal nastro. 14-14 Smarzek colpisce l’antenna e sciupa una possibilità di break. 14-13ace del match di Hancock, l’americana si dimostra sempre un’arma fondamentale per ...

Advertising

MariaBaleri : RT @fieracavalli: Lei è Bianca Boroli, 30 anni di Novara e appassionata di tutto il mondo equestre. Da quest’anno Bianca sarà la nostra “in… - zazoomblog : LIVE Novara-Conegliano Finale A1 volley in DIRETTA: gara-2 piemontesi per allungare la serie - #Novara-Conegliano… - fieracavalli : Lei è Bianca Boroli, 30 anni di Novara e appassionata di tutto il mondo equestre. Da quest’anno Bianca sarà la nost… - soccer_cu : Novara VS Pistoiese #seriC Kick Off 19:30; 18/04/2021 Puoi guardare il collegamento in Live Streaming di SERI C IT… - pistoiasport : Serie C, il tabellino di Novara – Pistoiese [LIVE] -