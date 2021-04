Katia Follesa | la comica di LOL racconta il suo amore tormentato con il compagno e collega Angelo Pisani

(Di martedì 20 aprile 2021) La relazione tra lae conduttricee ildura da moltissimi anni. Nonostante ciò, il loroha vissuto momenti davvero difficili e più volte hanno rischiato la rottura., unIn queste settimane si è molto parlato dellain relazione alla sua partecipazione al programma di Amazon Prime LOL – chi ride è fuori, diventato un vero e proprio fenomeno di costume, in grado di diffondersi in maniera virale sui social. Da qualche giorno a questa parte però il suo nome risuona anche nei salotti del gossip dopo l’intervista rilasciata a Intimità nella quale ha ...

Advertising

Filip_1199 : RT @lusurpateur_: Sento che la timeline si sta appesantendo, urge un po’ di leggerezza con Katia Follesa - gondra_one : RT @lusurpateur_: Sento che la timeline si sta appesantendo, urge un po’ di leggerezza con Katia Follesa - GaiaGuasp : RT @lusurpateur_: Sento che la timeline si sta appesantendo, urge un po’ di leggerezza con Katia Follesa - stesimonc : Ho visto #lolchirideèfuori finalmente! Figata! Katia Follesa, Elio, e Lillo hanno dato una pista a chiunque! La Gu… - leeveean : RT @lusurpateur_: Sento che la timeline si sta appesantendo, urge un po’ di leggerezza con Katia Follesa -

Ultime Notizie dalla rete : Katia Follesa

Il bastone di Frank Matano, il microfono die tutti gli oggetti di scena della serie più divertente del momento. Dove acquistare i gadget di LOL. 'LOL : Chi ride è fuori 'è senza dubbio la serie rivelazione del momento, e la più ...L'oggetto è disponibile su Amazon , ma anche su Yappashop , dove l'azienda ha citato direttamente Matano : Il microfono di, usato anche dagli altri comici ha mietuto molte vittime. Per ...Si confermano i The Jackal in qualità di mattatori della risata sul web e sui social network: LOL di Amazon, il nuovo spazio della comicità ...Il 2021 si è aperto nel segno dei The Jackal, mattatori della risata sul web e sui social network, il nuovo spazio della comicità consacrato definitivamente dal programma LOL di Amazon. (ANSA) ...