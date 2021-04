Amazon, sindacato contro il voto in Alabama: “Minacciato il licenziamento dei lavoratori” (Di martedì 20 aprile 2021) voto in Alabama, il sindacato accusa Amazon di aver Minacciato il licenziamento dei lavoratori Il sindacato che ha perso lo storico voto contro Amazon in Alabama ha chiesto l’annullamento dei risultati, accusando l’azienda di aver Minacciato la chiusura e il licenziamento dei lavoratori nel caso avessero votato a favore dell’arrivo del sindacato. Nel ricorso depositato lo scorso venerdì 16 aprile ma annunciato ieri, la Retail, Wholesale and Department Store Union (Rwdsu) ha anche accusato Amazon di aver licenziato un dipendente favorevole al sindacato. Nell’arco di 50 giorni a partire ... Leggi su tpi (Di martedì 20 aprile 2021)in, ilaccusadi averildeiIlche ha perso lo storicoinha chiesto l’annullamento dei risultati, accusando l’azienda di averla chiusura e ildeinel caso avessero votato a favore dell’arrivo del. Nel ricorso depositato lo scorso venerdì 16 aprile ma annunciato ieri, la Retail, Wholesale and Department Store Union (Rwdsu) ha anche accusatodi aver licenziato un dipendente favorevole al. Nell’arco di 50 giorni a partire ...

Advertising

fattoquotidiano : Amazon, il sindacato ricorre contro il voto in Alabama: “Intimidazioni e violazioni delle regole”. L’azienda: “Fals… - Fredericknapoli : Amazon, il sindacato ricorre contro il voto in Alabama: “Intimidazioni e violazioni delle regole”. L’azienda: “Fals… - anto5stars : RT @petergomezblog: Amazon, il sindacato ricorre contro il voto in Alabama: “Intimidazioni e violazioni delle regole”. L’azienda: “Falso” h… - sofonisba55 : RT @petergomezblog: Amazon, il sindacato ricorre contro il voto in Alabama: “Intimidazioni e violazioni delle regole”. L’azienda: “Falso” h… - Daviderel4 : RT @petergomezblog: Amazon, il sindacato ricorre contro il voto in Alabama: “Intimidazioni e violazioni delle regole”. L’azienda: “Falso” h… -