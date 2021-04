Ritorno in classe, Pregliasco preoccupato: “Spaventa la mobilità, temo per gli adolescenti” (Di lunedì 19 aprile 2021) La ripresa dalla scuola completamente in presenza "preoccupa molto" Fabrizio Pregliasco, virologo dell'università Statale dii Milano, intervenuto ad 'Agorà' su Rai3. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 19 aprile 2021) La ripresa dalla scuola completamente in presenza "preoccupa molto" Fabrizio, virologo dell'università Statale dii Milano, intervenuto ad 'Agorà' su Rai3. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Ritorno in classe, Pregliasco preoccupato: “Spaventa la mobilità, temo per gli adolescenti” - MilanoSpia : Scuola, studenti dalla Dad all’esame di maturità: «Verifiche a raffica, ma il ritorno in classe ci sta aiutando»… - lorenzovmedici : @ClayJensenF // a me vengono le crisi di pianto solo a pensarci perchè so che sarà un inferno se torniamo in presen… - zazoomblog : Ritorno in classe ingressi scaglionati test salivari a tappeto scrutini anticipati: il piano del governo -… - orizzontescuola : Ritorno in classe, ingressi scaglionati, test salivari a tappeto, scrutini anticipati: il piano del governo -