Premier, il Leeds acciuffa il Liverpool nel finale: Llorente risponde a Mané (1-1) (Di lunedì 19 aprile 2021) Si conclude in parità la gara di Elland Road tra Leeds Utd e Liverpool, valida per la 32a giornata di Premier League. Alla rete del vantaggio Reds firmata Sadio Mané al 31? del primo tempo, ha risposto Diego Llorente al minuto 87: un punto per parte con la squadra di Klopp che rimane sesta a -2 dalla zona Champions, Leeds che aggancia l'Arsenal al decimo posto a quota 46.

