Damiano Carrara | brutta caduta per la fidanzata che si è fratturata una vertebra Foto

Un bruttissimo incidente per la fidanzata di Damiano Carrara: Chiara è caduta, ha battuto la schiena a terra in modo molto violento riportando conseguenze che adesso la costringono a letto, ferma. Lo chef ha raccontato tutto ieri tra le sue storie Instagram, ha spiegato cosa è successo e che sono rimasti tutta la giornata in ospedale. Alla fine Damiano Carrara è riuscito a portare la sua fidanzata a casa, sarà lui a occuparsi di tutto, sollevato perché le può stare accanto. In ospedale sarebbe rimasta da sola in questo periodo e per Chiara tutto sarebbe stato più complicato. Mentre racconta tutto Damiano è in camera con lei che è distesa sotto le coperte, ferma sul letto, ha una vertebra fratturata.

