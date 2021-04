Chi e? Francesca Lodo? Eta?, vita privata e Instagram (Di lunedì 19 aprile 2021) Ecco tutte le news e curiosità su chi è Francesca Lodo, naufraga de L’Isola dei Famosi. In questa scheda riassuntiva scopriamo tutto ciò che c’è da sapere sull’ex letterina: dall’età, alla vita privata e dove seguirla su Instagram e social. Chi è Francesca Lodo Nome e Cognome: Francesca LodoData di nascita: 1 agosto 1982Luogo di Nascita: CagliariEtà: 38 anniAltezza: 1 L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 19 aprile 2021) Ecco tutte le news e curiosità su chi è, naufraga de L’Isola dei Famosi. In questa scheda riassuntiva scopriamo tutto ciò che c’è da sapere sull’ex letterina: dall’età, allae dove seguirla sue social. Chi èNome e Cognome:Data di nascita: 1 agosto 1982Luogo di Nascita: CagliariEtà: 38 anniAltezza: 1 L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

maujump1 : @francesca_p42 @Venere112 Il potere logora chi non ce l'ha?? - univendita : Francesca Martignoni, consulente @cartorange su @VareseNoi: «Ormai la filiera turistica si è organizzata per dare t… - Janesfarr1 : @senes_francesca @Cate__000 No credo che sia più una forma di gelosia che il bimbo possa affezionarsi ad un altra f… - Francesca_0805 : RT @babba_89: Pierpaolo guardami negli occhi. Non ti azzardare mai a pensare che tu sia un padre sbagliato, sei un padre meraviglioso e da… - sono_francesca : Tutti sono uguali, ma c’è chi è più uguale di altri. A Gardone Val Trompia pranzo con oltre 20 persone, tra dirige… -