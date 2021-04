Amici 20, Martina Miliddi e i commenti ‘aberranti’: cosa è successo dopo la puntata e la sua eliminazione (Di lunedì 19 aprile 2021) L’eliminazione di Martina Miliddi da Amici 20 è arrivata in un momento sicuramente difficile per la ballerina, che dopo l’ultima puntata del talent di Maria de Filippi si è ritrovata a dover combattere contro una serie di cattiverie gratuite comparse sotto i suoi post sui social. Ma cosa sarà mai successo? LEGGI ANCHE — Amici 20, Martina torna sui social dopo la sua eliminazione: ‘Ora do spazio alla nuova me’ dopo l’eliminazione da Amici 20, Martina Miliddi è costretta a fare ancora i conti con gli haters. Ecco che cosa è successo. Photo Credits: Red ... Leggi su funweek (Di lunedì 19 aprile 2021) L’dida20 è arrivata in un momento sicuramente difficile per la ballerina, chel’ultimadel talent di Maria de Filippi si è ritrovata a dover combattere contro una serie di cattiverie gratuite comparse sotto i suoi post sui social. Masarà mai? LEGGI ANCHE —20,torna sui socialla sua: ‘Ora do spazio alla nuova me’l’da20,è costretta a fare ancora i conti con gli haters. Ecco che. Photo Credits: Red ...

Advertising

Rosario34915182 : Martina Miliddi fuori dalla scuola di Amici: dal flirt con De Martino all'eliminazione - Giornale di Sicilia - zazoomblog : Amici Martina Miliddi: il post di ringraziamento chi non è stato nominato - #Amici #Martina #Miliddi: - zazoomblog : Amici Martina Miliddi: il post di ringraziamento chi non è stato nominato - #Amici #Martina #Miliddi: - SaraCas50811749 : RT @art_it1: Sempre presente l’espressione della Celentano durante l’esibizione di Martina?? #Amici20 #amici #amici2021 - miliamamii : RT @rutaecocaina: preparandomi a questa puntata di amici per me disastrosa as a martina miliddi stan -