Quelli che il calcio | gli ospiti del 18 aprile 2021

Il 18 aprile 2021, alle 14:00 su Raidue, va in onda la ventiduesima puntata della 28esima edizione di Quelli che il calcio, lo storico programma della domenica pomeriggio condotto anche quest'anno da Luca Bizzarri, Paolo Kessissoglu e Mia Ceran. Come sempre, numerosi gli ospiti ed i collegamenti previsti, ma anche i momenti di comicità e di musica, per un pomeriggio che parlerà di sport ma anche di temi d'attualità. Nella ventiduesima puntata, si confronteranno in studio le tifoserie opposte per la partita di cartello della giornata, Atalanta-Juventus, valida per un posto nella prossima Champions League. Da un lato Omar Fantini, bergamasco doc, dall'altra Lorenzo Luporini, bianconero di nobili ascendenze, nipote di Giorgio Gaber. L'altro spettatore interessato alla gara sarà il comico Francesco ...

