“Alberi per il futuro” è realtà, Costa: “Coniugare l’educazione alla legalità con l’amore per la Natura e la lotta ai cambiamenti climatici” (Di domenica 18 aprile 2021) PALERMO – “Ricordo quando tutto è nato: una riunione, nella mia stanza da ministro, con i Carabinieri Forestali, il Cufa, e lo staff del Ministero: “Uniamo la riforestazione all’educazione ambientale”, ci siamo detti. Ebbene, quel progetto, oggi, è fortissimo, e sta crescendo. Soprattutto, coniuga l’educazione alla legalità con l’amore per la Natura e la lotta ai cambiamenti climatici. È notizia di questi giorni che alcune gemme del famoso Ficus macrophilla columnaris magnoleides che cresce nei pressi della casa del giudice Giovanni Falcone, assassinato il 23 maggio 1992 dalla mafia, sono state prelevate grazie alla collaborazione fra Carabinieri, Fondazione Falcone, Comune e Soprintendenza di Palermo ... Leggi su lopinionista (Di domenica 18 aprile 2021) PALERMO – “Ricordo quando tutto è nato: una riunione, nella mia stanza da ministro, con i Carabinieri Forestali, il Cufa, e lo staff del Ministero: “Uniamo la riforestazione alambientale”, ci siamo detti. Ebbene, quel progetto, oggi, è fortissimo, e sta crescendo. Soprattutto, coniugaconper lae laai. È notizia di questi giorni che alcune gemme del famoso Ficus macrophilla columnaris magnoleides che cresce nei pressi della casa del giudice Giovanni Falcone, assassinato il 23 maggio 1992 dmafia, sono state prelevate graziecollaborazione fra Carabinieri, Fondazione Falcone, Comune e Soprintendenza di Palermo ...

Advertising

nzingaretti : 500 mila euro per salvare i pini di Roma dal parassita che li sta distruggendo. Con il progetto #Ossigeno 6 mln d… - Lopinionista : “Alberi per il futuro” è realtà, Costa: “Coniugare l’educazione alla legalità con l’amore per la Natura e la lotta… - giocor2 : @Capera20239698 ?????????????????? Mandando post di laghetti e alberi per continuare a sfottere. Ditegli che abbiamo capito così almeno dorme sereno - MaurilioVitto : @migliaccio31 @LunaLeso @ANNAMAMARIABIA1 @aiaggaia @PreziosaGemma @MtTrincas @Barbaga3Gaetano @PaolaCorb @govi47… - GianniTrux : RT @RiccardoGatti: Per lo spaccio nei boschi, si eliminano gli alberi; nelle stazioni, si elimina la fermata del treno; nei sottopassi, si… -