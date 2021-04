Vittorio Grigolo al Gran Premio di Formula 1 con Il Canto Degli Italiani (Di sabato 17 aprile 2021) “Per me è un Grande onore rappresentare il mio Paese, cantando l’Inno d’Italia”, dichiara. Vittorio Grigolo al Gran Premio di Formula 1 si esibirà ne Il Canto Degli Italiani. L’appuntamento è per domani, domenica 18 aprile. In occasione del Gran Premio di Formula 1 ad Imola in programma domani, Grigolo presenterà l’inno al centro della pista, di fronte ai piloti; al termine ci sarà il passaggio delle Frecce Tricolori alle ore 15.00, quando tutti i piloti saranno in piedi sulla linea di partenza. Alle loro spalle, le auto schierate sulla griglia, pronte al via. “Per me è un Grande onore rappresentare il mio Paese, cantando l’Inno d’Italia – ... Leggi su optimagazine (Di sabato 17 aprile 2021) “Per me è unde onore rappresentare il mio Paese, cantando l’Inno d’Italia”, dichiara.aldi1 si esibirà ne Il. L’appuntamento è per domani, domenica 18 aprile. In occasione deldi1 ad Imola in programma domani,presenterà l’inno al centro della pista, di fronte ai piloti; al termine ci sarà il passaggio delle Frecce Tricolori alle ore 15.00, quando tutti i piloti saranno in piedi sulla linea di partenza. Alle loro spalle, le auto schierate sulla griglia, pronte al via. “Per me è unde onore rappresentare il mio Paese, cantando l’Inno d’Italia – ...

