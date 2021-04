Ramadani propone Sarri e Maksimovic alla Roma | il tecnico è interessato

Advertising

Commenta per primo In casa Napoli ci sono diversi giocatori che a fine stagione andranno via. Tra questi Nikola Maksimovic , il cui contratto scadrà tra due mesi e mezzo e non rinnoverà., agente dell'attuale difensore del Napoli e che cura anche gli interessi di Handanovic, ha proposto Maksimovic all'Inter. Il giocatore non dispiace, però attualmente non rappresenta una prima ...Una poltrona per due. Maurizio Sarri e Max Allegri sono il meglio cheil mercato italiano qualora la Roma, com'è probabile ma non ancora certo, deciderà di ...procuratore albanese Fali),...Stando a quanto riportato dall'edizione odierna di Repubblica, Fali Ramadani avrebbe proposto Maurizio Sarri e Nikola Maksimovic alla Roma. Per il tecnico ...Non è un mistero che Ramadani, potente agente internazionale che cura gli interessi anche di Handanovic, abbia proposto da tempo Maksimovic, 29enne centrale serbo in scadenza di contratto col Napoli.