Ligue 1, Marsiglia-Lorient: probabili formazioni e diretta tv (Di sabato 17 aprile 2021) La trentatreesima giornata di Ligue 1 alle 17:00 offre un’interessante sfida. La gara andrà in scena allo Stadio Velodrome e può essere decisiva in chiave salvezza ed europea. Ecco le probabili formazioni di Marsiglia–Lorient. Il Marsiglia dall’arrivo di Sampaoli in panchina ha accumulato tre vittorie, tre sconfitte e due pareggi, di cui l’ultimo la scorsa settimana contro il Montpellier. All’OM non sono bastati i gol di Milik, Gueye e Perrin nell’ultima uscita, in un 3-3 finale da imputare soprattutto all’inferiorità numerica marsigliese. La squadra si trova attualmente al sesto posto, a ben 15 punti dalla quarta posizione, valida per la qualificazione in Champions League. Il Lione è lontano e l’obiettivo sembra complicato da raggiungere; resta quindi da difendere un posto per ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 17 aprile 2021) La trentatreesima giornata di1 alle 17:00 offre un’interessante sfida. La gara andrà in scena allo Stadio Velodrome e può essere decisiva in chiave salvezza ed europea. Ecco ledi. Ildall’arrivo di Sampaoli in panchina ha accumulato tre vittorie, tre sconfitte e due pareggi, di cui l’ultimo la scorsa settimana contro il Montpellier. All’OM non sono bastati i gol di Milik, Gueye e Perrin nell’ultima uscita, in un 3-3 finale da imputare soprattutto all’inferiorità numerica marsigliese. La squadra si trova attualmente al sesto posto, a ben 15 punti dalla quarta posizione, valida per la qualificazione in Champions League. Il Lione è lontano e l’obiettivo sembra complicato da raggiungere; resta quindi da difendere un posto per ...

Advertising

infoitsport : Ligue 1: Marsiglia e Rennes, ultimo treno per l’Europa - SportInTV_IT : #Ligue1 2020/2021: la programmazione della 33a giornata su #DAZN #PSG #Lione #Marsiglia #Bordeaux - infobetting : Marsiglia-Lorient (sabato 17 aprile, ore 17): formazioni, quote, pronostici - TMit_news : Il PSG elimina i campioni in carica ?? (unica della Ligue 1 a riuscirci in precedenza il Marsiglia nel 1991) e conti… - 11contro11 : Ligue 1, giornata 32: poker PSG, il #Lille mantiene le ... #Angers #Bordeaux #Brest #Dijon #Lens #Lione #Lorient… -