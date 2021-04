"Quanti sono i positivi", Galli e il vero numero di contagi: Italia, cifre da tragedia? (Di venerdì 16 aprile 2021) Siamo a PiazzaPulita, il programma di Corrado Formigli in onda su La7, la puntata è quella di giovedì 15 aprile. Si parla ovviamente di pandemia, coronavirus e vaccino, della grande corsa verso l'immunità che continua drammaticamente a stentare. E l'ennesima conferma in tal senso arriva da Massimo Galli, il responsabile malattie infettive del Sacco di Milano, che pone l'accento anche su un altro aspetto della questione, ossia i veri numeri del contagio. Quando Formigli chiede all'esperto di fare un quadro della situazione attuale, ecco che Galli risponde: "La posizione oggi si riassume in due parole: abbiamo oggi esattamente 510mila attualmente positivi, questo vuol dire che è verosimile che nel Paese ce ne siano almeno il doppio - premette -. Le cifre delle persone considerate ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 aprile 2021) Siamo a PiazzaPulita, il programma di Corrado Formigli in onda su La7, la puntata è quella di giovedì 15 aprile. Si parla ovviamente di pandemia, coronavirus e vaccino, della grande corsa verso l'immunità che continua drammaticamente a stentare. E l'ennesima conferma in tal senso arriva da Massimo, il responsabile malattie infettive del Sacco di Milano, che pone l'accento anche su un altro aspetto della questione, ossia i veri numeri delo. Quando Formigli chiede all'esperto di fare un quadro della situazione attuale, ecco cherisponde: "La posizione oggi si riassume in due parole: abbiamo oggi esattamente 510mila attualmente, questo vuol dire che èsimile che nel Paese ce ne siano almeno il doppio - premette -. Ledelle persone considerate ...

Advertising

LegaSalvini : DAGOSPIA: 'PERCHÉ NESSUNO DICE CHE LA RAGAZZA RIPUDIATA PERCHÉ LESBICA È DI ORIGINE MUSULMANA? UN PARTICOLARE CHE F… - pietroraffa : L'hashtag #CuliAlCaldo è tra le tendenze con 18.100 tweet. Ok, ma quanti profili si sono attivati? 152 in tutto… - chetempochefa : 'Dall’inizio dell’anno sono arrivate sulle coste europee attraverso il Mediterraneo 15.950 persone, i migranti cont… - hover_adam : RT @Marco82079733: Domanda da PORCI Se non sanno quanti esodati ci sono Come fanno a contare i malati ed i morti alla unità Sopratutto i… - Marco82079733 : Domanda da PORCI Se non sanno quanti esodati ci sono Come fanno a contare i malati ed i morti alla unità Sopratu… -

Ultime Notizie dalla rete : Quanti sono Bond oggi: Btp Futura, oggi i tassi. Interessante solo se? Quanti riusciranno in un mercato, che si annuncia sempre meno fedele, a raggiungere questo ... mentre lo sono i tassi minimi a progressione crescente su base quadriennale (4 - 4 - 4 - 4). Oggi verranno ...

Riaperture, "Un anno senza concerti, ora torni la musica" Sono solidali con noi e con tutti quanti ruotano intorno alla musica. Persone, cooperative e aziende che lavorano con noi e che sono in ginocchio. Live Nation ha creato un fondo mondiale di 15 ...

Offerte Amazon 16 aprile: Apple, Arlo, Netgear, Bosch, Reolink, Roborock, Philips Hue in sconto macbook, memorie esterne, apple watch, capsule caffè, telecamere, aspirapolvere, ripetitori wifi, smartwatch, luci bicicletta e molto altro ...

Zaia: «L'11 giugno con l'avvio degli Europei di calcio sarà un "liberi tutti". Vaccini: spero sblocchino Johnson» Video Il presidente Luca Zaia oggi in diretta, 14 aprile 2021, per il consueto punto stampa dalla sede della Protezione civile di Marghera. Gli ultimi aggiornamenti sul fronte Covid-19 e vaccini ...

riusciranno in un mercato, che si annuncia sempre meno fedele, a raggiungere questo ... mentre loi tassi minimi a progressione crescente su base quadriennale (4 - 4 - 4 - 4). Oggi verranno ...solidali con noi e con tuttiruotano intorno alla musica. Persone, cooperative e aziende che lavorano con noi e chein ginocchio. Live Nation ha creato un fondo mondiale di 15 ...in sconto macbook, memorie esterne, apple watch, capsule caffè, telecamere, aspirapolvere, ripetitori wifi, smartwatch, luci bicicletta e molto altro ...Il presidente Luca Zaia oggi in diretta, 14 aprile 2021, per il consueto punto stampa dalla sede della Protezione civile di Marghera. Gli ultimi aggiornamenti sul fronte Covid-19 e vaccini ...