Primarie del centrosinistra a Roma, il Pd proporrà il 20 giugno come data. Calenda: “Ognuno per la sua strada” (Di venerdì 16 aprile 2021) Per le Primarie del Pd per le prossime amministrative di Roma ora c’è una data. È quella del 20 giugno, come hanno annunciato oggi in una nota congiunta il segretario dem del Lazio, Bruno Astorre, e il segretario del Pd capitolino, Andrea Casu, a seguito di un incontro al Nazareno con Francesco Boccia, responsabile nazionale autonomie territoriali ed enti locali della segreteria Letta. “Siamo e restiamo sempre al fianco della città nella lotta al virus – hanno detto Astorre e Casu – ma oggi finalmente grazie agli straordinari risultati della campagna vaccinale nella nostra Regione, si riaccende la speranza che ci permette di rimetterci al lavoro per costruire insieme il mondo oltre il Covid 19, a partire dalle prossime amministrative. Per questo motivo ricordiamo che le Primarie, da ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 16 aprile 2021) Per ledel Pd per le prossime amministrative diora c’è una. È quella del 20hanno annunciato oggi in una nota congiunta il segretario dem del Lazio, Bruno Astorre, e il segretario del Pd capitolino, Andrea Casu, a seguito di un incontro al Nazareno con Francesco Boccia, responsabile nazionale autonomie territoriali ed enti locali della segreteria Letta. “Siamo e restiamo sempre al fianco della città nella lotta al virus – hanno detto Astorre e Casu – ma oggi finalmente grazie agli straordinari risultati della campagna vaccinale nella nostra Regione, si riaccende la speranza che ci permette di rimetterci al lavoro per costruire insieme il mondo oltre il Covid 19, a partire dalle prossime amministrative. Per questo motivo ricordiamo che le, da ...

Roma: Calenda, 'primarie scelta che riguarda il Pd, rispetto ma ognuno per sua strada' Le primarie per la scelta del sindaco di Roma? 'È una decisione che riguarda il Pd. E che ovviamente rispetto. Personalmente non ritengo sia la strada giusta per costruire un rinnovamento vero di classe ...

Le primarie per la scelta del sindaco di Roma? 'È una decisione che riguarda il Pd. E che ovviamente rispetto. Personalmente non ritengo sia la strada giusta per costruire un rinnovamento vero di classe ...