‘Alla ricerca di Nino Manfredi’ la mega bio che festeggia i 100 anni (Di venerdì 16 aprile 2021) In occasione della celebrazione dei 100 anni della nascita di Nino Manfredi non poteva mancare una pubblicazione in tema edita da Sagoma. Ecco allora ‘Alla ricerca di Nino Manfredi’, una ambiziosa biografia realizzata da Andrea Ciaffaroni partendo da fonti e interviste e corredata da quasi 150 foto rare fra le quali molte inedite parte dell’archivio personale della famiglia Manfredi. C’è stato un tempo un ristrettissimo manipolo di artisti definiti i “colonnelli” della commedia all’italiana: da una parte Sordi, Gassman e Tognazzi. Dall’altra Nino Manfredi. Rispetto ai primi tre, come scrisse Gian Luigi Rondi, Manfredi e? sempre stato il contrario del mattatore “vietandosi di dominare la scena (e poi lo schermo), ma imponendosi molto di piu? con il garbo e addirittura ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 16 aprile 2021) In occasione della celebrazione dei 100della nascita diManfredi non poteva mancare una pubblicazione in tema edita da Sagoma. Ecco alloradi, una ambiziosa biografia realizzata da Andrea Ciaffaroni partendo da fonti e interviste e corredata da quasi 150 foto rare fra le quali molte inedite parte dell’archivio personale della famiglia Manfredi. C’è stato un tempo un ristrettissimo manipolo di artisti definiti i “colonnelli” della commedia all’italiana: da una parte Sordi, Gassman e Tognazzi. Dall’altraManfredi. Rispetto ai primi tre, come scrisse Gian Luigi Rondi, Manfredi e? sempre stato il contrario del mattatore “vietandosi di dominare la scena (e poi lo schermo), ma imponendosi molto di piu? con il garbo e addirittura ...

Advertising

oss_romano : #13aprile Alla ricerca degli invisibili. «Che fine hanno fatto i bambini?» (@edizpiemme) il #libro di Annalisa Cuzz… - mara_carfagna : I miei più sinceri auguri a Maria Chiara Carrozza, prima donna alla guida del @CNRsocial_, il più importante centro… - fleinaudi : Quando la competenza travolge ogni quota #Carrozza Complimenti @MC_Carro Cnr, la nuova presidente è Maria Chiara… - Cuamm : 37 pubblicazioni in riviste internazionali, 7 articoli in cui Cuamm viene menzionato, 66 partner di ricerca. Grazie… - MassimoDiMaio75 : RT @Oncoinfo_it: La terza tappa del #Giro di @MassimoDiMaio75 arriva a #Perugia per ricordarci le terapie di supporto e la profilassi dell… -