Isola dei Famosi | salta tutto | Ilary Blasi non ne può più

(Di giovedì 15 aprile 2021) Questa edizione dell’deicontinua a confermarsi molto turbolenta: la conduttricedeve far fronte ad un nuovo problema L’edizione attuale de L’deisi sta dimostrando abbastanza turbolenta tra ritiri anzitempo e new entry che scarseggiano. Oltre questo, negli ultimi giorni è sorto il problema logistico legato alla versione spagnola del L'articolo proviene da Inews.it.

Elettra Lamborghini la nota opinionista del reality L'famosi, in onda su Canale 5 da diverse settimane, sembra che nelle scorse ore sia finita al centro di alcune critiche che le sarebbero state mosse da Lory Del Santo. Non è proprio un bel ...Siamo intervenuti sulla sistemazionegiochi esterni e sul rifacimento delle facciate delle ... per eliminazione pericolo inciampo Sistemazione postazione rifiuti con nuovaecologica; Scuola ...Tutto pronto per la nona puntataNono appuntamento con "L’Isola dei Famosi", giovedì 15 aprile in prima serata su Canale 5. A commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi, i tre opinionis ...Questa edizione dell'Isola dei Famosi continua a confermarsi molto turbolenta: la conduttrice Ilary Blasi deve far fronte ad un nuovo problema ...