Il Pd vuole dare le carte per il sindaco di Roma, ma non ha un asso nella manica (Di giovedì 15 aprile 2021) Il Partito democratico pretende che Virginia Raggi rinunci alla ricandidatura, ma la pretesa è irricevibile perché la sindaca di Roma ha tutto il diritto, in quanto sindaca uscente, di aspirare a un secondo mandato. Almeno su questo punto, lei ha ragione e non riuscirà certo Giuseppe Conte – inedita figura di leader/non leader – a farle cambiare idea. È piuttosto il Pd ad avere, sulla Capitale, un atteggiamento incomprensibile. Ieri, l’onorevole Claudio Mancini, uomo forte del Pd Romano (quello che aveva dato notizia della scesa in campo di Roberto Gualtieri senza che quest’ultimo lo sapesse) ha dato una nuova definizione del rapporto fra Pd e Movimento 5 stelle: «Alleanza competitiva». Una contraddizione in termini nella quale, diciamo la verità, il sostantivo è vero mentre l’aggettivo è falso: se ti allei, ti allei, non competi. È ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 15 aprile 2021) Il Partito democratico pretende che Virginia Raggi rinunci alla ricandidatura, ma la pretesa è irricevibile perché la sindaca diha tutto il diritto, in quanto sindaca uscente, di aspirare a un secondo mandato. Almeno su questo punto, lei ha ragione e non riuscirà certo Giuseppe Conte – inedita figura di leader/non leader – a farle cambiare idea. È piuttosto il Pd ad avere, sulla Capitale, un atteggiamento incomprensibile. Ieri, l’onorevole Claudio Mancini, uomo forte del Pdno (quello che aveva dato notizia della scesa in campo di Roberto Gualtieri senza che quest’ultimo lo sapesse) ha dato una nuova definizione del rapporto fra Pd e Movimento 5 stelle: «Alleanza competitiva». Una contraddizione in terminiquale, diciamo la verità, il sostantivo è vero mentre l’aggettivo è falso: se ti allei, ti allei, non competi. È ...

