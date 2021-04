I furbetti dell' aperitivo in porto | in barba ai divieti Il barista | ' Li allontaniamo | ma ci insultano'

Advertising

borrillo62 : RT @piodem: Paese che vai, 'furbetti' che trovi. Due docenti dell'Università di Tsukuba raccontano l'allegra gestione dei dati... Tutto il… - piodem : Paese che vai, 'furbetti' che trovi. Due docenti dell'Università di Tsukuba raccontano l'allegra gestione dei dati… - Luigi56124612 : RT @giuseppe_genco: Ma guarda un po’ che bella compagnia di furbetti della politica. Dal finto comico a casaleggio, paladini dell’onestà, t… - giuseppe_genco : RT @giuseppe_genco: Ma guarda un po’ che bella compagnia di furbetti della politica. Dal finto comico a casaleggio, paladini dell’onestà, t… - Albyangel : @AzzolinaLucia Ma meglio che stia zitta...per decenza....visto quelli che scoprono ogni giorno giorno a fare i furb… -

Ultime Notizie dalla rete : furbetti dell

corriereadriatico.it

ANCONA - I'aperitivo ci provano sempre. Si camuffano da viaggiatori e si accomodano ai tavoli dei locali del porto, nella speranza di consumare un pranzo di soppiatto o sorseggiare un drink abusivo.Per icome questo artigiano, il rischio è alto, ecco ad esempio cosa rischia in questo periodo, chi esce dalla Regione senza un comprovato motivo. Gli agenti, non erano andati in casa della ...«Sì ai vaccini per gli atleti che andranno alle Olimpiadi di Tokyo». La strada, come sottolinea la sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, è stata ...Comune di Martellago e Fiamme Gialle alleati per la legalità e la corretta assegnazione dei sussidi. Protocollo importante quello firmato ieri in municipio dal comandante provinciale ...