Gli rubano la moto in vendita durante la prova ma la ritrova on line (Di giovedì 15 aprile 2021) Sant'Angelo (Lodi) - Mostra la moto da vendere a un ragazzo ma gli viene rubata durante la prova e la ritrova in un annuncio on line . La vittima è un 34enne della provincia di Como che, dopo aver ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 15 aprile 2021) Sant'Angelo (Lodi) - Mostra lada vendere a un ragazzo ma gli viene rubatalae lain un annuncio on. La vittima è un 34enne della provincia di Como che, dopo aver ...

Sant'Angelo (Lodi) - Mostra la moto da vendere a un ragazzo ma gli viene rubata durante la prova e la ritrova in un annuncio on line . La vittima è un 34enne della provincia di Como che, dopo aver postato, su un sito Internet specializzato, la recensione per ...

