Enrico Ruggeri duro contro Alessandro Gassman | “Come nella Germania dell’Est”

Advertising

silvia88730545 : RT @SecolodItalia1: Enrico Ruggeri attacca Alessandro Gassmann: «Nostalgico della Germania Est». Ed è scontro - ENRICO27218318 : RT @tempoweb: #Gassman fa la spia sul vicino. Rimprovero al 'delatore' di #Ruggeri 'Nostalgia della #Germania Est' #assembramenti #covid #l… - tempoweb : #Gassman fa la spia sul vicino. Rimprovero al 'delatore' di #Ruggeri 'Nostalgia della #Germania Est' #assembramenti… - Gandalf1948 : Questo è entrato a far parte del 'viscidume sinistro'......è di un'antipatia naturale, arrogante e ipocrita, come t… - armando06640957 : RT @SecolodItalia1: Enrico Ruggeri attacca Alessandro Gassmann: «Nostalgico della Germania Est». Ed è scontro -

Ultime Notizie dalla rete : Enrico Ruggeri

... 'denuncia', 'chiama la polizia in anonimato', 'scendi con un pacco di mascherine', Gassmann è stato però perlopiù ricoperto di insulti, anche da personaggi famosi come, che ha ...( )è in 'buona compagnia' nel contestare vivacemente il comportamento di Alessandro Gassmann. Anche il giornalista Nicola Porro, come riporta Il Secolo d'Italia, ha affermato: 'ci ...Scontro social tra Alessandro Gassman ed Enrico Ruggeri. Cinque giorni fa l’attore romano ha scritto un post su Twitter che ha provocato non poche polemiche. Nel tweet Gassmann scrive: “Sai quelle ...Dure critiche da parte di Enrico Ruggeri su Alessandro Gassman. Il tweet dell'attore non va giù: "Come nella Germania dell'Est" ...