Bari-Palermo, il doppio ex Perinetti: “Per i rosanero non parlerei di flop, biancorossi una delusione. Zamparini e Matarrese…” (Di giovedì 15 aprile 2021) Manca davvero poco alla sfida tra il Bari e il Palermo.I rosanero domenica 18 aprile affronteranno al "San Nicola" i biancorossi nel match valido per la 36a giornata del campionato di Serie C (girone C). Un match importante per entrambe le compagini, se infatti i rosanero puntano al settimo posto al contrario i pugliesi devono conquistarsi ufficialmente il terzo posto in classifica. In merito al match tra le due deluse della stagione si è espresso l'ex direttore sportivo sia di Bari che di Palermo, le sue dichiarazioni rilasciate nel corso dell'intervista concessa a La Gazzetta del Mezzogiorno."La sensazione di vivere qualcosa di anomalo, un po' in linea con questo assurdo periodo storico. Due tra le principali città del Meridione contemporaneamente in serie C danno ... Leggi su mediagol (Di giovedì 15 aprile 2021) Manca davvero poco alla sfida tra ile il.Idomenica 18 aprile affronteranno al "San Nicola" inel match valido per la 36a giornata del campionato di Serie C (girone C). Un match importante per entrambe le compagini, se infatti ipuntano al settimo posto al contrario i pugliesi devono conquistarsi ufficialmente il terzo posto in classifica. In merito al match tra le due deluse della stagione si è espresso l'ex direttore sportivo sia diche di, le sue dichiarazioni rilasciate nel corso dell'intervista concessa a La Gazzetta del Mezzogiorno."La sensazione di vivere qualcosa di anomalo, un po' in linea con questo assurdo periodo storico. Due tra le principali città del Meridione contemporaneamente in serie C danno ...

Perinetti: “Bari ambizioso, nessun flop a Palermo. Zamparini ha un merito” Il grande ex di Bari-Palermo, anche se non in campo, è Giorgio Perinetti, vecchio direttore sportivo di entrambe le squadre.

Palermo e Bari: rendimenti a confronto in vista del match di domenica al S.Nicola BARI - Ultimi tentativi per “conquistare” il San Nicola ... 24 in gol segnati in casa da Antenucci e compagni, 13 le reti subite. Il Palermo non ha entusiasmato in trasferta, eppure lo score conferma ...

