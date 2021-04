Astrazeneca, Johnson & Johnson e richiami: in Europa regole diverse per ogni paese (Di giovedì 15 aprile 2021) Mancando una linea univoca sui provvedimenti da adottare si assiste a un puzzle di decisioni Stato per Stato Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 15 aprile 2021) Mancando una linea univoca sui provvedimenti da adottare si assiste a un puzzle di decisioni Stato per Stato

Ultime Notizie dalla rete : Astrazeneca Johnson Coronavirus, Gimbe: calano i contagi ma aumentano i morti. Oltre 200 ingressi al giorno in terapia intensiva "Cresce inoltre - commenta Gili - l'ingiustificata diffidenza per il vaccino AstraZeneca che ora potrebbe interessare anche Johnson & Johnson. Senza un'adeguata e incisiva comunicazione istituzionale ...

Covid, Forni: "Ritiro Johnson & Johnson e AstraZeneca? Un azzardo" "Il ritiro dei vaccini" anti - Covid di "Johnson & Johnson e AstraZeneca è un'ipotesi molto azzardata, perché il rischio di questi vaccini esiste, ma è bassissimo". Così a 'Buongiorno' su Sky Tg24 l'immunologo Guido Forni, membro dell'Accademia dei ...

Galli: “Prendere l’auto è più rischioso che fare il vaccino. Che facciamo, ci barrichiamo in casa?” Lo ha detto ad Agorà, su Rai 3, Massimo Galli, infettivologo dell’Università degli studi di Milano e direttore delle Malattie infettive dell’Ospedale Sacco, commentando il caso del vaccino Johnson ...

Astrazeneca, Johnson & Johnson e richiami: in Europa regole diverse per ogni paese ... Francia conferma il suo piano originario di usare il vaccino contro il Covid di Johnson&Johnson «nelle stesse condizioni di quelle previste oggi per AstraZeneca, vale a dire per le persone di più ...

