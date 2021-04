Alfonso Signorini, lancia una bomba sulla prossima edizione del Gf Vip e a Tommaso Zorsi dice … (Di giovedì 15 aprile 2021) Si è conclusa soltanto da un mese e qualche giorno, la quinta edizione del Grande Fratello vip condotto da Alfonso Signorini, eppure è già tempo di pensare alla prossima edizione. E’ pur vero che la macchina del reality più famoso di Canale 5, non si ferma mai e appena terminata la quinta edizione si pensa già alla prossima. Molto probabilmente anche per il prossimo anno il Grande Fratello vip ver condotto da Alfonso Signorini. Quest’ultimo sarebbe già alla ricerca dei nuovi inquilini della casa ed a lanciare questa indiscrezione sembra sia stato proprio lui. Grande Fratello Vip, si pensa già alla prossima edizione Ebbene sì, sembra che il noto direttore di Chi, nonché ... Leggi su baritalianews (Di giovedì 15 aprile 2021) Si è conclusa soltanto da un mese e qualche giorno, la quintadel Grande Fratello vip condotto da, eppure è già tempo di pensare alla. E’ pur vero che la macchina del reality più famoso di Canale 5, non si ferma mai e appena terminata la quintasi pensa già alla. Molto probabilmente anche per il prossimo anno il Grande Fratello vip ver condotto da. Quest’ultimo sarebbe già alla ricerca dei nuovi inquilini della casa ed are questa indiscrezione sembra sia stato proprio lui. Grande Fratello Vip, si pensa già allaEbbene sì, sembra che il noto direttore di Chi, nonché ...

Advertising

MediasetPlay : Dal Tom Cruise di Basiglio... ai nuovi scoop di Alfonso Signorini: rivedi su Mediaset Play Infinity la nuova puntat… - vivodijuvee : RT @MasterAb88: Alfonso Signorini confermato alla conduzione del #gfvip6 La conferma a #Ilpuntoz, tra poco con Tommaso su Play #ascoltitv… - 654098123aa : ALFONSO SIGNORINI CONDURRÀ #gfvip6 #gfvip #tzvip - AnnaP1953 : RT @Adri19510: Olivia Paladino, il suo hotel è chiuso? Non proprio, la bomba di Signorini: ecco come dribbla le restrizioni - x17black : Ma come Alfonso Signorini ancora conduttore del prossimo gf e vuole pure la sorella di Zorzi. -