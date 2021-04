Ahmet Altan spezza la catena kafkiana di Erdogan

(Di giovedì 15 aprile 2021) ?È Il mio primo passo verso la libertà...”, ha scritto sul suo account twitter l’avvocata dello scrittore e giornalista turco, subito dopo la sua liberazione. L’autore del best seller “Non rivedrò più il mondo” è finalmente libero: l’altalena di arresti e rilasci di sapore kafkiano, a cui seguivano sempre nuove carcerazioni, sembra essersi interrotta. Mercoledì, 14 aprile, la 16ª Camera penale della Corte suprema d’appello d’Istanbul ha ribaltato la sentenza controe la sua collega giornalista Nazl? Il?cak riducendo la condanna prevista di 10 anni e 6 mesi di reclusione a norma dell’articolo 220/7 del codice penale turco (TCK) che prevede uno sconto di pena.era in galera già da 4 anni e sette mesi per “sostegno ad una organizzazione terroristica senza esserne membro” e per questo ha usufruito ...

Il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, afferma su Twitter: "Bentornato in libertà. A proposito di Turchia".