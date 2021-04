Vaccini anti covid e trombosi, l’esperto: “La causa potrebbe essere il vettore virale” (Di mercoledì 14 aprile 2021) Dopo i casi di trombosi collegati ai Vaccini anti covid prodotti da AstraZeneca, ora anche Johnson&Johnson fa sorgere qualche dubbio per lo stesso motivo. Tanto che alcuni Paesi come gli Usa hanno deciso di sospendere la somministrazione momentaneamente. Ma cos’hanno in comune i due Vaccini anti covid? Tutti e due utilizzano la piattaforma a vettore virale. E, secondo un’ipotesi allo studio, proprio il vettore virale potrebbe essere associato ai rari eventi di trombosi. Vaccini anti covid e trombosi, i casi AstraZeneca e Johnson&Johnson Come riporta TgCom24 grazie alle parole ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 14 aprile 2021) Dopo i casi dicollegati aiprodotti da AstraZeneca, ora anche Johnson&Johnson fa sorgere qualche dubbio per lo stesso motivo. Tanto che alcuni Paesi come gli Usa hanno deciso di sospendere la somministrazione momentaneamente. Ma cos’hanno in comune i due? Tutti e due utilizzano la piattaforma a. E, secondo un’ipotesi allo studio, proprio ilassociato ai rari eventi di, i casi AstraZeneca e Johnson&Johnson Come riporta TgCom24 grazie alle parole ...

