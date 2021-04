Vaccinati contro la propaganda. Parla l’ambasciatore italiano in Russia (Di mercoledì 14 aprile 2021) l’ambasciatore Pasquale Terracciano Parla al telefono con Formiche.net da Villa Berg, sede della rappresentanza italiana a Mosca, dalla quale ha messo in contatto tre Regioni italiane – una del Nord, una del Centro e una del Sud – con il Fondo russo per gli investimenti diretti (Rfid) che ha finanziato il vaccino russo Sputnik V. La “sua” Campania, guidata da Vincenzo De Luca, ha già siglato già un pre-accordo di acquisto. Ed è stato sempre lui a mettere in contatto il Centro di epidemiologia e microbiologia russo Gamaleya, che ha sviluppato il siero, e lo Spallanzani di Roma. I due istituti che nelle ultime ore hanno firmato un accordo tecnico-scientifico per dare il via alle sperimentazioni con lo Sputnik V. Ma il diplomatico – che è in scadenza a fine mese (nel valzer di feluche in corso, a Mosca sembra destinato ... Leggi su formiche (Di mercoledì 14 aprile 2021)Pasquale Terraccianoal telefono con Formiche.net da Villa Berg, sede della rappresentanza italiana a Mosca, dalla quale ha messo in contatto tre Regioni italiane – una del Nord, una del Centro e una del Sud – con il Fondo russo per gli investimenti diretti (Rfid) che ha finanziato il vaccino russo Sputnik V. La “sua” Campania, guidata da Vincenzo De Luca, ha già siglato già un pre-accordo di acquisto. Ed è stato sempre lui a mettere in contatto il Centro di epidemiologia e microbiologia russo Gamaleya, che ha sviluppato il siero, e lo Spallanzani di Roma. I due istituti che nelle ultime ore hanno firmato un accordo tecnico-scientifico per dare il via alle sperimentazioni con lo Sputnik V. Ma il diplomatico – che è in scadenza a fine mese (nel valzer di feluche in corso, a Mosca sembra destinato ...

Advertising

Antonio_Tajani : Le prime tre regioni in Italia per #vaccini somministrati in rapporto alla popolazione,per cittadini e per over 80… - GabrieleCarrer : RT @formichenews: Vaccinati contro la propaganda. Parla l’ambasciatore italiano in Russia Terracciano spiega che dopo essersi vaccinato co… - formichenews : Vaccinati contro la propaganda. Parla l’ambasciatore italiano in Russia Terracciano spiega che dopo essersi vaccin… - michidag19 : La variante X è innocua contro i vaccinati, fino a prova contraria - PicodaMirandola : Essendo il numero di vaccinati Astra Zeneca circa 1/3 di quelli Pfizer, se moltiplichiamo per 3 il numero di morti… -