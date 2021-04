Mondo TV | accordo con Majid TV per licenza Invention Story e Robot Trains

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 14 aprile 2021) (Teleborsa) –TV ha annunciato di aver raggiunto un’intesa preliminare conTV del gruppo Abu Dhabi Media per ladi(seconda stagione). L’operazione è stata portata a termine con tramite Safe Media Sal, il proprio agente che opera in area medio-orientale. L’intesa ha ad oggetto tutti i diritti per 3 anni per tutta l’area di lingua araba in Medio Oriente e Nord Africa, e “segna la riapertura del dialogo e della collaborazione con l’importante operatoreTV del gruppo Abu Dhabi Media, cliente storico del gruppoTV e viene valutata come una interessante opportunità per riavviare auspicabilmente in senso più ampio come in passato la collaborazione con un cliente di grande ...