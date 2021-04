Highlights Brescia-Cantù 69-74 | Basket Serie A1 2020 2021 VIDEO

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Glidiche sconfiggeper 74-69 nel match valido per la ventisettesima giornata del campionato diA1. Dopo tre sconfitte consecutive gli uomini di Bucchi tornano alla vittoria e lo fanno al PalaLeonessa, trascinati da uno straordinario Gaines da 28 punti. L’ultimo posto è ancora loro, ma la distanza dalla salvezza adesso è minore. Ben cinque invece le sconfitte consecutive di, che non riesce ad uscire da un periodo nero e continua a collezionare risultati da dimenticare. LA CRONACA DEL MATCH SportFace.

Advertising

iVolleymagazine : Pallavolo A2 maschile - Bergamo-Brescia 3-1: highlights - LeonessaBrescia : Venezia | Brescia ?? HIGHLIGHTS ?? - BresciaOfficial : Sul nostro sito sono disponibili gli highlights di Brescia-Pescara. ?? ?? - mirko_masella : RT @sportli26181512: Brescia-Pescara 1-1: Finisce 1-1 la sfida tra Brescia e Pescara, nella trentatreesima partita della Serie B. Brescia i… - sportli26181512 : Brescia-Pescara 1-1: Finisce 1-1 la sfida tra Brescia e Pescara, nella trentatreesima partita della Serie B. Bresci… -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights Brescia

...* * * RIGUARDA CREMONA - FORTITUDO BOLOGNA IN VOD (CONTENUTO PREMIUM) * * * RIGUARDA- ...04 Serie A: Brindisi - Olimpia Milano 80 - 71 11/04/2021 A 21:30...Milan Napoli Parma Roma Sampdoria Sassuolo Torino Udinese Serie B Serie B - Home Ascoli...e voti fantacalcio Scritto da Redazione - 12 Aprile 2021 Benevento Formazioni ufficiali ...Gli highlights di Cantù che sconfigge Brescia per 74-69 nel match valido per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A1 2020/2021. Dopo tre sconfitte consecutive gli uomini di Bucchi tornan ...Pallavolo SuperLega – Diego Mosna: “I nostri club rischiano? Sì, rischiano tantissimo. Difficile da accettare, ma è la verità” posted on aprile 11, 2021 Pallavolo Grecia – Finisce in rissa tra Syrou e ...